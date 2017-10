Déjà mené à la demi-heure suite à un but d'Aaron Mooy, David De Gea a dû se retourner une deuxième fois quelques minutes plus tard. Lancé directement par son gardien, Jonas Loessl, Laurent Depoitre a facilement gagné son duel face à un David De Gea pas franchement inspiré. C'est le deuxième but de l'ancien Gantois cette saison !

A la pause, les Mancuniens sont donc rentrés aux vestiaires avec un retard de deux buts.