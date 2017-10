Sports Une patate, un cailloux, une prune, un parpaing... vous choisirez le mot que voulez !

Gonçalo Guedes, 20 ans, n'avait plus beaucoup d'avenir au PSG lors de son arrivée en janvier 2017. Du coup, les Parisiens l'ont prêté à Valence cet été. Le joueur a joué six matchs depuis le début de saison et a marqué un but... magistral !

Son entraineur, Onda Cero, en a profité pour remercier Unai Emery : "Le PSG l'a payé 30 millions d'euros. Emery nous a donné un coup de main. C'est une chance de l'avoir ici."