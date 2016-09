Le but tout en toucher de Ben Haim face à l'Italie (VIDEO)

Sports

Alors que les hommes de Giampiero Ventura avaient déjà trouvé la faille grâce à Graziano Pelle (14e) et Antonio Candreva (31e), Tal Ben Haim s'est offert le luxe d'inscrire un but somptueux au grand "Gigi" Buffon. Profitant d'une bonne déviation de la tête de l'un de ses coéquipiers, l'attaquant a tenté une balle piquée à l'entrée de la surface de réparation, laissant le portier italien de marbre sur sa ligne de but.