Henrikh Mkhitaryan is back ! En tout cas progressivement... Arrivé pour quarante-deux millions d'euros cet été, le milieu de terrain a connu une première partie de saison calamiteuse, au point d'être considéré comme l'un des gros flops du mercato estival. Blessé à la cheville, peu utilisé par José Mourinho, le début de carrière de l'Arménien à Manchester United s'est apparenté à un long chemin de croix des semaines durant.

Titulaire face à Everton et Tottenham, le joueur de vingt-sept ans a de nouveau dû goûter aux "joies" de la tribune contre Crystal Palace et West Brom. Et durant le Boxing Day, c'est sur le banc qu'il a dû s'installer. Une heure passée dans le froid de Sunderland, qui a apparemment donné envie à l'ancien du Borussia Dortmund de se réchauffer. Entré à l'heure de jeu, Mkhytarian a claqué l'un des plus beaux buts de la journée vingt minutes plus tard, le troisième de sa saison.

Sur un centre de Zlatan Ibrahimovic, il a devancé Lamine Koné avant de réaliser un geste technique de folie, situé entre la Madjer et le coup du scorpion ! Certes, la défense des Black Cats lui a laissé pas mal d'espace en fin de rencontre. Certes, une position fait perdre un peu de sa saveur à l'exploit. Mais on ne boude pas son plaisir devant la maîtrise technique d'un gars dont le talent pourrait bien illuminer le jeu de ManU, pour peu qu'on lui fasse confiance.

Invaincu depuis neuf matches de championnat (avec quatre victoires d'affilée lors des quatre dernières journées), United se reprend peu à peu dans cette Premier League. Un peu à l'image de Mkhitaryan, quoi...