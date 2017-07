On a tendance à l'oublier, mais Dani Alvès possède une frappe de balle colossale. La recrue-phare du PSG (en attendant Neymar ?) l'a encore prouvé lors du Trophée des champions, qui oppose les vainqueurs de la Coupe de France, les Parisiens, au champion en titre, l'AS Monaco de Youri Tielemans.

Alors que les Monégasques avaient pris l'avantage suite à un but de Djibril Sidibé (avec l'ex-Anderlechtois à l'assist !), le Brésilien a claqué un coup franc tout simplement magistral à la cinquante-et-unième minute du match.

Posté à vingt-huit mètres du but, "Dani les yeux verts" n'a laissé aucune chance à Danijel Subasic, qui n'a pu que mater le ballon exploser sa lulu suite à une frappe du droit dotée d'une vitesse que ne renierait pas Roberto Carlos.

Barré par Lionel Messi au Barça et Paulo Dybala à la Juventus, le joueur de trente-cinq ans a désormais plus de latitude pour imposer sa patte folle sur les terrains de Ligue 1. Nul doute qu'au Roudourou, cela aura encore plus de "gueule" que sur la pelouse du stade Ibn-Batouta de Tanger (Maroc).

À noter qu'Alvès était titularisé au poste d'ailier droit du 4-3-3 d'Unay Emery, permettant ainsi à Thomas Meunier de conserver sa place au back droit. Trop sympa, Unay !