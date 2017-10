Charly Musonda Jr. (Chelsea) a posté mardi sur Instagram une photo toute noire pour exprimer ses pensées, se plaignant qu'il ne "recevait rien en retour", et ce malgré ses efforts.

Le Belge de 21 ans, considéré comme un des grands talents du football belge, n'y a pas été par le dos de la cuillère. "Vous faîtes des sacrifices, travaillez très dur, donnez plus qu'attendu et plus souvent que vous ne le pouvez car vous aimez ce que vous faites. Et que recevez-vous en retour? Littéralement rien", a-t-il écrit sur Instagram. "Ceci étant dit, je continuerai de m'impliquer avec le même engagement et la même ferveur", a ponctué l'ailier des 'Blues'.

Revenu à Londres en janvier 2017 après un prêt d'un an réussi au Betis Séville, Musonda a joué 99 minutes avec Chelsea cette saison, dont un match complet en Coupe de la Ligue contre Nottingham Forest (5-1). Pour sa première titularisation avec les 'Blues', il avait même trouvé le chemin des filets. Il est également monté en cours de jeu (82e) contre Arsenal lors du Community Shield et dans les arrêts de jeu (90e+2) du match de Premier League contre Burnley.