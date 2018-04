En déplacement sur la pelouse de son voisin bavarois Augsburg, le Bayern Munich a concédé l'ouverture du score.

A la 18e minute, Boateng peine à libérer le cuir et se le fait subtiliser par Sergio Cordova. L'attaquant vénézuélien se présente seul face à Ulreich mais sa frappe est repoussée par le portier du Bayern. Pas de chance pour les coéquipiers de Robert Lewandowski, le ballon ricoche sur le visage du défenseur central Niklas Sule et termine sa course au fond des filets.