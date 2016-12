fêtant pendant vingt longues secondes un but annulé sur hors-jeu. C'est à peu près la même mésaventure qui est arrivée au basketteur Kemba Walker. Il y a peu, un joueur de foot faisait le bonheur des internautes en. C'est à peu près la même mésaventure qui est arrivée au basketteur Kemba Walker.





Lors de la rencontre entre les Charlotte Hornets et les Heat de Miami, le joueur de 26 ans a commis l'irréparable: ne pas attendre de voir son shoot à trois points bel et bien finir dans le panier. Après le lancer, le ballon rebondit sur l'anneau, mais se montre capricieux et retombe au sol sans passer par le panier.





Un peu plus loin, Walker s'est déjà retourné et entame un pas de danse pour le moins gênant quand on connaît la trajectoire réelle de la balle. Trop tard, c'est dans la boîte...