En se réceptionnant mal après un duel aérien lors du quart de finale d'Europa League face à Anderlecht, Zlatan Ibrahimovic s'est tordu le genou droit. Une blessure qui forcera l'attaquant de 35 ans à être sur la touche jusqu'au début de la saison prochaine, alors que les Red Devils comptent toujours prolonger le contrat de leur fantasque joueur. Certains médias parlent même d'une absence, beaucoup plus longue, puisque la presse anglaise avance que les ligaments antérieurs et postérieurs seraient touchés.













Face à ce coup du sort et malgré la rivalité entre son club et Chelsea, le Suédois peut compter sur un soutien étonnant. Sur les réseaux sociaux et avec un hashtag indiquant que les couleurs importent peu dans ces cas-là, Michy Batshuayi souhaite " un rétablissement rapide et parfait" à Ibra. En posant avec le maillot de l'attaquant mancunien, le Diable rouge précise que " en connaissant le mec, ce devrait être un jeu d'enfant".