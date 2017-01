Outre la performance toute relative des hommes d'Unai Emery et les entrées en jeu des deux nouvelles recrues, Julian Draxler et Giovani Lo Celso, c'est principalement le troisième but de la partie qui est à retenir.





Après un "une-deux" avec Julian Draxler, Adrien Rabiot accélère et adresse une balle piquée dans le dos de la défense adverse à destination de Jean-Kevin Augustin. L'attaquant de l'équipe de France Espoirs reprend en première intention, de volée, et conclut d'un lob inspiré sur le portier tunisien.