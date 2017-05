Son poste n'incite pas à la flamboyance. Au contraire, Emre Can fait partie de ces éléments qui n'ont que rarement la lumière pointée sur eux. Mais quand les spots se braquent sur eux, cela en vaut la peine !

En déplacement à Watford, Liverpool a ouvert la marque grâce à un véritable chef d'oeuvre de son médian allemand, inscrit dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Parfaitement servi par une belle ouverture de l'Argentin Lucas Leiva, Can fait le reste, en claquant une bicyclette monumentale dans le but d'Heurelho Gomes, pantois devant tant de maîtrise. "Je n'ai jamais marqué un but comme ça, peut-être quand j'étais plus jeune. C'est le plus beau but que j'aie jamais marqué", a-t-il réagi au micro de Sky Sports.

"J'ai vu l'espace et je me suis mis à courir, ma première idée était de la prendre de la tête, ensuite je n'ai pas trop réfléchi", a ajouté le joueur de vingt-trois ans. "Mais le plus important, ce sont les trois points,. On a notre destin entre nos mains. Si nous gagnons nos trois derniers matches, nous sommes en Ligue des champions. Nous sommes confiants."

Superbe de la part d'Emre, que plante son cinquième but de la saison. Certainement pas le plus crade...