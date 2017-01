Après un excellent travail du Lyonnais Maxwel Cornet, ce dernier centre à ras-de-terre vers le second poteau. Mathieu Valbuena surgit et surprend Sébastien Corchia... seul et devant le but grand ouvert, "Petit Vélo" reprend trop fort et son plat du pied termine sur la barre transversale.





Pour la petite histoire, le LOSC l'emportera 1-2 grâce au doublé d'un ancien joueur de l'OL: Yassine Benzia.