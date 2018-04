Touché à la cheville depuis plus d'une semaine, Michy Batshuayi est en pleine revalidation pour aller à la Coupe du Monde et en profite pour soigner sa communication.

On le sait, Michy Batshuayi a, en plus d'être un footballeur talentueux, une passion sans limite pour les comics et les histoires de super-héros. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est surnommé Batsman.

Comme l'indique un communiqué de presse délivré par son entourage, l'attaquant de Chelsea prêté au Borussia Dortmund profite de sa revalidation pour peaufiner sa communication, déjà bien soignée. Dans un clip vidéo le mettant en scène, le Diable rouge se présente comme la nouvelle recrue de l'équipe des Avengers. Il devient ainsi ambassadeur de l'équipe de Marvel en marge de la sortie du prochain film "Infinity War", prévue ce mercredi.

"Michy Batshuayi a tout d’un super héros. Il en a l’étoffe et le charisme. Dans son domaine, le football, il est l’un des meilleurs joueurs belges, l’un des plus forts et des plus populaires ! Grand fan de Comics de surcroît, il présente toutes les qualités pour rejoindre l’équipe des Avengers" précise le communiqué.