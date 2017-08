Cette fois, c'est désormais chose faite. Neymar va rejoindre le Paris Saint-Germain et devenir le joueur le plus cher (et de loin) de la planète. Si les réseaux sociaux se sont emparés du dossier et se sont emballés ces dix derniers jours, c'est par ce biais que l'attaquant brésilien a souhaité faire passer un message, émouvant, à son ancien club ainsi qu'à la ville et toute la Catalogne.





Soulignant plusieurs fois qu'un sportif de haut niveau a besoin de nouveaux défis, le leader de la Seleçao a compli, dans une vidéo, quelques-unes de ses plus belles actions, sa présentation au Barça, l'accueil des fans blaugrana,...