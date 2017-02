On le sait : le RB Leipzig est le mal-aimé de la Bundesliga.

Le promu, en lutte pour le titre, suscite des réactions de haine sur son passage. Dans un pays de tradition footballistique, on n’aime pas cette équipe, construite pour servir la renommée de son généreux sponsor-propriétaire, Red Bull. Mais les limites ont une nouvelle fois été dépassées ce week-end, à Dortmund. Passons sur les banderoles déployées par les supporters locaux. Mais que dire après qu’un groupe de supporters de Leipzig, parmi lesquels "des femmes et des enfants en bas âge", a été attaqué par quelque 500 ultras du Borussia, à coups de… canettes et de pierres dans le quartier de Strobelallee, près du Signal Iduna Park.

Dix personnes ont été hospitalisées, alors que 28 hooligans ont été arrêtés pour possession d’explosifs, violences, coups et blessures, troubles à l’ordre public, insultes et rébellion. Le club de Dortmund a déclaré "profondément regretter ces incidents" et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés…