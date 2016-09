Les larmes de Del Potro après l'ovation du court Arthur Ashe (VIDEO)

Sports





Grosse émotion ce mercredi soir à New York. On jouait les ultimes points du quart de finale remporté par Stan Wawrinka contre Juan Martin Del Potro lorsque le public a décidé d'offrir un dernier frisson au vainqueur de l'édition 2009. Un hommage vibrant, qui a eu le don de tirer des larmes à la Tour de Tandil.





Et pour cause, ce quart est un nouveau miracle dans la reconstruction de "Delpo", jugé bon pour la casse il y a quelques mois et qui est revenu de nulle part pour s'adjuger une médaille d'argent aux JO de Rio, avant d'atteindre les quarts à l'US Open.





Follement encouragé par ses supporters argentins (mais pas que !) présents au stade Arthur Ashe, le 142e mondial a écrit une nouvelle page de son fabuleux retour.





Grand.