Lucy Oliver, elle aussi arbitre, accompagnait son mari Michael, choisi pour siffler le quart de finale retour qui voyait s'affronter le Real à la Juventus. La fin de l'histoire, vous la connaissez déjà: le référée a accordé un penalty au Real juste avant la fin du temps réglementaire. Sans ce penalty, les deux équipes allaient aux prolongations et la qualification du Real n'était pas encore acquise.Lors du voyage à Madrid, Lucy Oliver a publié des photos d'elle et de son mari ainsi qu'une photo dans le Stade Santiago-Bernabéu, accompagné de la phrase:La photo de trop pour les supporters de la Juve, qui n'ont pas accepté la décision arbitrale du Britannique et s'en sont pris à l'épouse de l'arbitre.

"Une femme arbitre? Hahaha, on est dans un univers parallèle ou quoi? Beau couple anti-Italiens. N'osez même plus venir en Italie. Profitez de l'Espagne et Madrid. Criminels."

"Salut Lucy, c'était sympa de visiter l'Espagne, non? Ton mari a aussi apprécié le stade? Espèces de tordus."





Nous avons préféré vous épargner les tweets les plus virulents des supporters italiens, qui se comptent désormais par centaines.