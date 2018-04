Medranda s’est distingué alors que le Sporting Kansas a explosé Vancouver (6-0).

Le Sporting Kansas n’a éprouvé aucune difficulté à se défaire de Vancouver en Major League Soccer cette nuit. L’occasion pour l’ancien Malinois Yohann Croizet de marquer son premier but pour ses nouvelles couleurs mais aussi et surtout d’assister à un nouveau but spectaculaire outre Atlantique. Cette fois, c’est le Colombien Jimmy Medranda qui a médusé tout son monde. A tous les coups, Zlatan dira que c’est lui qui l’a inspiré...