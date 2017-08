Le milieu de terrain de Manchester United Juan Mata a annoncé qu'il allait donner 1% de son salaire aux œuvres de bienfaisance et a invité ses collègues à en faire de même ce vendredi dans une article paru sur le site 'The Players tribune'.

L'international espagnol a expliqué qu'il voulait rendre quelque chose en retour au sport qui lui a donné gloire et richesse. "À partir d'aujourd'hui, je vais donner 1% de mon salaire à Common Goal, un fond collectif qui supporte les œuvres de charités du monde du football partout sur la planète", a fait savoir le joueur de 29 ans. "C'est un petit geste mais s'il est fait par d'autres personnes, cela peut changer le monde."

Mata qui gagne 7,8 millions d'euros par an a ensuite sollicité les autres footballeurs. "Je demande à mes collègues professionnels de me rejoindre pour former un onze Common Goal. Ensemble, on pourra créer un mouvement basé sur des valeurs que l'on partage qui peuvent devenir communes à toute l'industrie du football."

"On va désormais se concentrer sur la contribution de la part des joueurs", a poursuivi Mata. "À long terme nous voudrions que cette contribution de 1% soit valable pour tous les revenus de l'industrie footballistique. On pourra ainsi alimenter les rouages des organisations de charité qui renforcent leurs communautés à travers le sport."