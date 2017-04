Matthew Rees et David Wyeth n'ont évidemment pas remporté le marathon de Londres. Pourtant les deux sportifs ont marqué les esprits lors de la célèbre course. A 150 mètres de l'arrivée, le premier nommé a en effet stoppé net sa course pour venir en aide au second, complètement exténué et à bout de souffle.





Bras dessus, bras dessous, les deux coureurs, accompagnés d'un secouriste, ont donc franchi la ligne ensemble sous les applaudissements du public et l'admiration des commentateurs !