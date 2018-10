Mercredi soir, Dries Mertens a ravi les spectateurs du Parc des Princes. Virevoltant, il a copieusement animé ce match de poule de C1 entre le PSG et le Napoli, notamment via un but inscrit en renard des surfaces (2-1, 77e).

Parallèlement à ses arabesques sur le pré, le format de poche de Louvain a signé une petite apparition dans la version flamande de "Danse avec les stars". On a pu ainsi apercevoir le Diable rouge venir soutenir son épouse Kat Kerhofs, qui participe au show.

"Ne comptez pas sur moi pour venir danser" , a déclaré Mertens, avant de se montrer élogieux envers sa femme. "Je ne savais pas que tu dansais si bien que cela".