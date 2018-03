Voici à quoi cela ressemble de faire une chute de plusieurs mètres en kayak.



Lachie Carracher, 29 ans, est un sacré casse-cou. Habitué des sports extrêmes, l'Australien rêvait depuis des années de descendre les Dangar Falls (Nouvelle-Galles du Sud, en Australie) en kayak. C'est maintenant chose faite ! ll est officiellement devenu la première personne à avoir réalisé cet exploit. Il faut dire que le défi était très risqué. S'il en est sorti indemne, il aurait très bien pu mourir dans la chute. Il a en effet dévalé 25 mètres en quelques secondes.



Dans la vidéo qu'il a tournée à l'aide d'une Go Pro, on le voit s'approcher du vide et lâcher ses pagaies avant que l'eau ne l'avale complètement. Le choc est tellement violent que les images s'arrêtent. Il reste en outre 17 secondes sous l'eau avant de revenir à la surface. Grâce à une autre caméra, on peut voir un kayakiste-secouriste intervenir et vérifier que le sportif va bien, ce qui est heureusement le cas.



En plus de se préparer physiquement et psychologiquement pendant des mois, Lachie Carracher a dû choisir le moment de son défi avec attention. Il fallait que le niveau de l'eau soit idéal pour mettre toutes les chances de son côté.



" J'ai finalement réussi à réaliser ce dont je rêvais depuis des années", se réjouit-il sur son compte Instagram.



Quand il n'est pas vissé à un kayak, Lachie prend des photos. Dans la vie, il est en effet photographe professionnel spécialisé voyages. Un métier qui se marie donc parfaitement à sa passion.