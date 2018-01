Avant de prendre l'avion à destination de Nantes avec le PSG, Thomas Meunier s'est gentiment moqué de Julian Draxler.

Fidèle à son désormais bien connu sens de l'humour, Thomas Meunier a charrié son coéquipier allemand Julian Draxler juste avant d'embarquer dans l'avion. L'ex-Brugeois a dû partager sa connexion internet avec le milieu allemand et n'a pas hésité à le faire remarquer. "Il touche 10 millions d'euros par an et il gratte ma connexion internet", plaisante-t-il.

Au second plan, on voit le joueur de la Mannschaft rire à la blague du défenseur Belge.