Décidément, le climat est aussi tendu que les cordes d'une raquette à Miami ! Après le clash entre Medvedev et Tsitsipas , ce sont cette fois-ci Thanasi Kokkiankis et Fernando Verdasco qui se sont pris le chou. En cause, le père du joueur australien et le clan de l'Espagnol ! Ce dernier a d'ailleurs reproché à son rival l'attitude de son paternel.