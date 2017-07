C'est une idée quelque peu saugrenue et, surtout, inédite qui a été mise en place par Discovery Channel puisque c'est un grand requin blanc qui a défié le multiple (28 !) médaillé olympique ! Diffusée ce dimanche 23 juillet, Phelps vs. Shark: Great Gold vs. Great White a proposé aux téléspectateurs un montage faisant croire à un duel côte-à-côte du nageur et du prédateur !





Equipé d'une palme simulant une queue de grand poisson (ou de sirène, c'est selon), l'Américain a été vaincu de peu par le squale, qui l'a devancé de deux secondes. pour s'imposer, le prédateur a profité des derniers mètres de la course, moment qu'il a choisi pour plonger afin de s'en prendre à un phoque avant de bondir hors de l'eau sur la ligne d'arrivée, tel un cycliste se jetant sur la ligne !