Ce n'est pas vraiment un secret. Techniquement, Moussa Dembélé est un des meilleurs joueurs du monde. En amical contre le PSG, le milieu des Diables a ainsi régalé le public en (s') offrant un petit numéro technique venu d'ailleurs qui est en général plutôt l'apanage d'un Messi ou d'un Neymar ! Dans le milieu de terrain, le numéro 19 des Spurs a ainsi enchaîné plusieurs contacts et dribbles de très haut vol afin de se débarrasser de quatre adversaires... avant, malheureusement, de complètement louper sa passe !





Pas en reste, Tobby Alderweireld s'est également illustré en plantant un obus dans les buts défendus par Kevin Trapp.





Le gardien allemand s'était d'ailleurs complètement loupé un peu plus tôt dans la rencontre, ratant son dégagement et offrant un but tout fait à Dier...