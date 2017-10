L'ex-Citizen s'est notamment étalé sur la gestion du cas Karim Benzema par le staff de l'équipe de France. Pour rappel, l'attaquant des Bleus a été écarté du groupe après l'histoire de la sextape dont Matthieu Valbuena a été victime. "Aujourd’hui je suis désolé pour lui parce qu’il a vraiment envie de revenir jouer en équipe de France, c’est vraiment injuste ce qui lui arrive. [...] C’est assez bête de se passer d’un joueur comme ça, tu peux avoir une attaque M’Bappé, Benzema, Griezmann, Dembélé… c’est une bêtise pour moi", annonce d'emblée le joueur de 30 ans.

Le Marseillais de naissance va plus loin et donne sa vision des choses, sans tabou. "Les origines ? Bien sûr. C’est clair, je l’ai vécu aussi, je peux dire la même chose. Hatem l’a vécu aussi, la saison qu’il fait à Nice, il doit être à l’Euro, je suis désolé. Qu’on me dise qu’il a un contentieux avec Deschamps, sur le passé, oui… Mais André Pierre Gignac l’a eu aussi, et il a fait l’Euro [...] Ce n’est pas une question de valeur sportive, ce n’est pas vrai, ce n'est pas possible. Il y a eu un fond de racisme."