Ce n'est pas le plus populaire des joueurs de Chelsea. Sans doute est-ce dû à sa place sur le terrain, qui incite à la discrétion. Moins vorace que N'Golo Kanté, moins flamboyant que Cesc Fabregas, Nemanja Matic n'en abat pas moins un gros boulot devant la défense, aux côtés du milieu de terrain français. Et quand il est en position de marquer, le Serbe ne se fait pas prier pour allumer le portier adverse.

C'est la mésaventure vécue par Hugo Lloris, en demi-finale de la Cup ce samedi. Menés 3-2 sur la pelouse de Wembley, les Spurs ont reçu le coup de grâce sur cette patate de Matic, décochée à la 80e minute. Un premier but de la saison inscrit avec style ! On notera au passage la passe décisive délivrée par Eden Hazard, auteur d'une belle entrée au jeu à la place de Willian, avec un assist et un but à la clé.

Si ce tir surpuissant aux trente mètres a laissé le gardien de but français sans réaction, on ne peut pas en dire autant de Kurt Zouma. Revenu d'une terrible blessure aux ligaments du genou (qui l'a notamment privé d'Euro), le défenseur français est lui aussi devenu la star du week-end, grâce à sa réaction à la limite de l'état de transe sur le but de son équipier.

Un but vraiment fou, oui...