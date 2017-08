L'En Avant de Guingamp a vite réagi à la future arrivée de l'international brésilien au Paris Saint-Germain. Le club breton disputera sa première rencontre à domicile de la saison face aux Franciliens, et cette perspective a visiblement inspiré le community manager de l'EA.

Parmi les principaux concernés par ce transfert, on retrouve Thomas Meunier. Dans son style caractéristique, le Diable rouge a lui aussi réagi, tout en finesse. Son employeur n'a pas hésité à lui emboîter le pas, non sans une certaine fierté difficilement camouflée.

Côté catalan, la pilule passe bien moins. Et on ne manque pas de le faire savoir, parfois avec cynisme et faisant régulièrement mention de la soif d'argent dans le clan brésilien. "Images en direct du père de Neymar"

Ce juteux transfert, qui avec les 222 millions d'euros battra de loin le retour de Paul Pogba à Manchester United, est donc LA nouvelle de la journée. Les éventuelles retrouvailles entre Neymar et son désormais ex-club promettent d'être succulentes. Et quand on sait que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont croisé le fer à huit reprises en quatre ans, il y a de quoi espérer un futur affrontement en C1.