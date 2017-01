Dimitri Payet vient de signer à l'OM pour 25 millions de livres (près de 30 millions d'euros) après un bras de fer qui n'a bien évidemment pas fait plaisir aux supporters des Hammers.





Le club a notamment publié un communiqué sévère sur le comportement du Français.

"Le club voudrait rappeler à quel point il est déçu que Dimitri Payet n'ait pas montré le même attachement et le même respect envers West Ham United que le club et les supporters lui ont témoigné, notamment quand il avait été récompensé par un nouveau contrat lucratif de cinq ans et demi l'année dernière."

Aujourd'hui, le club fait apparemment un geste pour les supporters qui ont choisi de floquer leur maillot du nom du joueur français. Selon Karren Brady, vice-présidente du club, il est possible d'en avoir un nouveau pour 25 livres (environ 30 euros). Sans le nom de l'ancienne idole du club...