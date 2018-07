La chaîne britannique ITV a en tout cas diffusé des images du gardien des Three Lions en train de tenir sa gourde juste avant la séance de tirs au but sur laquelle on peut distinguer des mots écrits à la main. Alors, astuces et conseils pour arrêter les frappes des Colombiens ? Jordan Pickford faisait en tout cas en sorte de cacher sa bouteille avant de se rendre dans sa cage.





A titre d'exemple, l'équipe féminine d'Angleterre de hockey, qui a remporté la médaille d'or lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 lors des shoot-out face aux Néerlandaises, avait utilisé une ruse de la même sorte. Maddie Hinch, la gardienne anglaise, avait, elle aussi, une gourde sur laquelle se trouvaient des inscriptions.







"Relax. Mains en l'air. Calme.", peut-on lire sur un papier collé sur la bouteille Plusieurs numéros complétaient le "copion".