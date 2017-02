Le Paris-saint-Germain recevait le FC Barcelone et malgré les espoirs et la positive attitude des journalistes français, les doutes persistaient sur la capacité des Parisiens à dominer les Barcelonais.



Alors quand Di Maria a marqué sur coup-franc, les commentateurs de toutes les chaînes et sites s'en sont donnés à cœur joie.



Des journalistes du journal L'Equipe en costume-nœud papillon à ceux de BeIn ou RMC, c'était la transe générale.