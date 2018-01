Le milieu de terrain français de 26 ans, qui réalise une excellente saison avec déjà 7 buts à son actif en faveur de Watford, aurait dû voir son but annulé pour une faute de main relativement évidente.





L'arbitre de la rencontre et ses assistants n'ont rien vu et ont pris la décision d'accorder le but, au grand damn des joueurs de "Soton".





Pour la petite histoire, c'était le 1000e but encaissé par les Saints. Cruel.