Tom Boonen, Iljo Keisse et toute l'équipe Quick-Step Floors est en ce moment à Calpé, en Espagne, pour préparer la saison 2017. L'occasion de s'entraîner au soleil et de souder un groupe avant de vivre de souffrir sur le vélo pendant de longs mois.Pour ce faire, rien de tel qu'une petite blague. Celle partagée par Iljo Keisse sur son compte Instagram semble faire son petit effet :Et pour ceux qui ont des difficultés avec la langue de Vondel, il s'agit tout simplement de la version néerlandaise de la blague "Et Tom, il y a une banane dans ton oreille ?" - "Quoi ?" - "Il y a une banane dans ton oreille" - "Quoi ? Parle plus fort, j'ai une banane dans l'oreille".Après tout, être cycliste professionnel n'interdit pas un craquage en bonne et due forme !