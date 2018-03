L'avant-match contre l'Arabie Saoudite était déjà très détendue. Après le coup de sifflet final, Dries Mertens en a rajouté une couche, démontrant également que les Diables forment un vrai groupe et savaient rigoler entre eux ! Le lendemain de la facile victoire, Dries s'est fendu d'un tweet à Romelu. Celui-ci, accompagné d'une photo où on voit l'attaquant à genoux près du Gantois et d'Eden, indique la mention "Il y a d'autres façons de nous remercier pour un assist, Rom'"...