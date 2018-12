Les championnats du monde de darts s'ouvrent jeudi en Angleterre. Pour l'occasion, quatre joueurs de Chelsea, dont Eden Hazard, se sont prêtés à l'exercice dans une petite compétition.

Et visiblement, le numéro 10 des Blues est plus habile pour trouver la lucarne que la mouche! Sa peine, avec son gardien et partenaire pour l'occasion Willy Caballero: un petit défi effrayant...