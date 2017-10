Si la zone AmSud a retenu l'attention la nuit dernière pour la qualification in extremis de l'Argentine et l'élimination du Chili de la Coupe du monde, une image a également émaillé la rencontre entre le Pérou et la Colombie. Falcao a intimé aux Péruviens de ne plus se projeter tête baissée vers l'avant pour l'emporter car un partage arrangeait sa Colombie et ses adversaires.





Après avoir mené au score grâce à James Rodriguez, la Colombie a vu le Pérou revenir dans la rencontre peu avant le dernier quart d'heure de jeu sur un coup franc de Guerrero.





Un résultat qui faisait les affaires des deux équipes, compte tenu aussi de la victoire de l'Argentine en Equateur (1-3) mais surtout de la dégelée, fatale, que recevait le Chili au Brésil (3-0). En l'état, la Colombie se qualifiait directement pour le Mondial tandis que le Pérou prenait rendez-vous avec la Nouvelle-Zélande pour un barrage abordable, qui offrirait en outre une place à la Coupe du monde aux Péruviens après 36 ans d'attente.





Des scores dont Radamel Falcao semblait être au courant et qu'il a paru communiquer à un adversaire pour que celui-ci le répercute à ses équipiers, le tout en se cachant les lèvres pour éviter toute lecture labiale. Des discussions avec les bancs ont également eu lieu pour que tous les acteurs prennent conscience de ce qui se jouait.





S'en est alors suivie une parodie de fin de match où les locaux faisaient tourner le cuir dans la défense face à un semblant de pressing des Colombiens.







Autant dire qu'au Chili, la pilule passe mal et fait polémique car si la Colombie avait joué le jeu en cherchant à accrocher les trois points, elle aurait éliminé le Pérou des barrages, que les partenaires d'Alexis Sanchez auraient disputés.