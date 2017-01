En 2009, Roger Federer, alors au sommet de son art, disputait sa quatrième finale à Melbourne. Seul problème pour le joueur suisse, c'est Rafael Nadal qui se dresse de l'autre côté du filet. Celui qui avait fait irruption quelques années plus tôt sur le circuit ATP était devenu entretemps numéro 1 mondial, au détriment de Rodgeur, et la vraie bête noire du Maître.





C'est bien simple, en Grand Chelem, le Majorquin collectionnait les succès en finale contre celui qui était alors son seul et unique rival. Consécutivement, il avait vaincu Roger, en finale d'une levée du Grand Chelem, à Roland Garros (2008), Wimbledon (2008) et, donc, Melbourne (2009). A cela s'ajoutaient quelques défaites sur terre battue.





Ne parvenant pas à trouver les clés pour faire déjouer le Majorquin, et s'offrant au passage une cuisante défaite à Roland Garros, celui qui n'était pas encore parvenu à réussir son Grand Chelem en carrière (l'offrande de Söderling arrivera quelques mois plus tard, à Roland Garros), fondait véritablement en larmes, sous le coup de l'émotion et de la déception.





Heureusement pour Federer, la suite de son année allait être bien meilleure. Il remportait en effet, en grande partie grâce à Söderling, le titre à Roland Garros, rempilait à Wimbledon et tombait en finale contre l'étonnant Del Potro !