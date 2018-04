Connu pour son côte expressif, Diego Simeone a visiblement transmis ce trait caractéristique à ses fils. Si on connaissait Giovanni, actif actuellement à la Fiorentina, on vient de découvrir Gianluca et Giulanio.





Les deux rejetons du Cholo ont célébré comme il se doit le but égalisateur d'Antoine Griezmann à Arsenal. Un but d'autant plus important qu'il a été inscrit après plus de septante minutes d'infériorité numérique et qu'il a été inscrit à l'extérieur, et pourrait donc valoir son pesant de cacahuètes à Madrid jeudi prochain.