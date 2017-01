Contre toute attente, c'est l'OGC Nice qui occupe la tête de la Ligue 1, et non le richissime PSG. Et l'une des têtes d'affiche de l'effectif niçois, c'est Mario Balotelli. Déjà auteur de 10 buts, l'Italien réussit son come-back, même s'il n'est jamais à l'abri d'un carton rouge un peu ridicule.





Mais là où le joueur excelle toujours (en plus de marquer), c'est dans l'art de faire le buzz. Dans une courte vidéo, il se permet de chambrer royalement le PSG, qui ne compte que 39 points contre 44 aux Aiglons. Super Mario a encore frappé !