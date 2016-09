Quand un spectateur envahit le terrain, il commente la scène comme un match de football

Sports

Ce journaliste est un passionné de sport. Et quand un spectateur s'incruste sur le terrain, il commente la scène comme s'il s'agissait d'un vrai match. Hilarant.Kevin Harlan est un journaliste sportif très connu aux Etats-Unis. Il est réputé pour mettre de la fougue et de la passion lorsqu'il commente un match à la radio. Et quand un spectateur ivre s'incruste sur le terrain et débute une course folle entre les joueurs, il commente la scène comme s'il s'agissait d'un vrai match.