Ce samedi, Barcelone affrontait Séville en finale de Coupe d'Espagne.

La journaliste d'Infosport+ ne s'est pas laissée faire face à tous les supporters qui ont tenté de la perturber durant son duplex.

Les supporters du Barça ont d'abord amusé la journaliste avant de l'énerver.

Un des Catalans a voulu s'approcher de trop près à Marina Lorenzo. Avant de se faire fusiller d'un regard noir :"Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ok?"

La scène cocasse, relayée par J+1, a bien vu que la demoiselle ne se laissait pas faire :"Ce ne sont pas des supporters qui vont me faire flipper", s'est convaincue la journaliste.