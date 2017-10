On joue depuis seulement quelques minutes lorsque les caméras du match FC Barcelone-Olympiacos immortalisent une scène pour le moins intrigante.

A la 9e minute, Lionel Messi est surpris en train de récupérer quelque chose dans sa chaussette gauche avant de le porter à sa bouche. Produit dopant ou simple produit énergisant autorisé ? A cette question, un journaliste de la Catalunya Radio a répondu: "Il s'agit d'une tablette de glucose. Les muscles sont plus réceptifs avant les 15 premières minutes de l'effort physique. Cela permet d'améliorer les performances musculaires"

En temps normal, ce type de produit est ingéré lorsqu'un diabétique se retrouve en état d'hypoglycémie, ce qui n'est pas le cas de la Pulga. Ernesto Valverde a préféré désamorcer la polémique en conférence de presse d'après-match: "Est-ce qu’il a pris une tablette de glucose ? Je ne sais pas. Si ça l’a fait marquer, alors il devrait en prendre plein…"

Pour rappel, le Barça s'est imposé 3-1 face aux Grecs et Messi a inscrit son 100e but sur la scène européenne et a délivré une passe décisive.