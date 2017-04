Un indice: faites bien attention à sa position de départ.





Les jambes écartées, les bras le long du corps, la respiration profonde, le regard acéré avant de tirer un coup franc. Cela ne vous rappelle personne ? Sûrement Cristiano Ronaldo ! Et pour cause, le gamin qui imite le quadruple Ballon d'Or n'est autre que son fiston, Cristiano Junior.





Filmé par son père lors d'un match, le petit garçon de six ans, fait montre d'une certaine habilité derrière un ballon, prouvant qu'il est le digne fils de CR7, bien que ce dernier ne semble plus si heureux dans cet exercice ces derniers temps...





Le coup franc du rejeton fait en tout cas mouche, pour le plus grand bonheur de ses équipiers. Et on imagine celui de Ronaldo himself. "Tellement fier de mon petit gars, quel but !", a-t-il d'ailleurs écrit en légende de la vidéo sur son compte Instagram.