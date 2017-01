Vivre un coucher de soleil dans le désert, admirer des tableaux de maîtres, se balader dans les rues de Rome, regarder Lionel Messi. toutes ces activités permettent à ceux qui s'y adonnent de contempler la vraie beauté. Pour la dernière, on en a encore une preuve de plus avec cette vidéo tournée lors d'un entraînement du Barça.





On y voit l'Argentin mettre un vent phénoménal balle au pied au défenseur Samuel Umtiti. Non content de faire trébucher le Français, il termine son action avec un double petit pont et un but. Magistral.