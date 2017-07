À l'image de son pote Paul Pogba, Romelu Lukaku va devoir porter sur ses larges épaules le prix exorbitant de son transfert (85 millions d'euros !). La saison dernière, le milieu de terrain français était souvent vu comme un flop malgré une forme satisfaisante, à défaut d'être étincelante. Mais les 105 millions dépensés sur sa tête pesaient trop dans la balance pour le considérer comme un bon transfert.





Alors que Manchester United vient tout juste d'entamer sa préparation et que Lukaku a, à peine, eu le temps de taper dans la balle avec sa nouvelle équipe, une vidéo fait déjà jaser (ou rire, c'est selon). Celle où l'on voit le Diable rouge rater un contrôle de balle en apparence facile pour un joueur de ce niveau.





Il n'en fallait pas plus pour que les internautes (parfois des fans de Chelsea qui n'ont peut-être pas apprécié de se voir éconduire par l'avant-centre...) se déchaînent et rappellent le prix du joueur, ainsi que son manque relatif de technique balle au pied.





"Lukaku n'arrive même pas à contrôler proprement un ballon qui lui arrive à la vitesse d'un escargot. HAHAHAH, je me réjouis de le voir jouer au ping pong la saison prochaine."









"Le mec a des pastèques à la place des pieds pour être aussi pataud."









"Il est tellement lourd."









"Et ils croient qu'il va leur faire gagner la Ligue des Champions."









"Lukaku voulait aller à Chelsea, mais sa première touche de balle l'a emmené à Manchester."









"Cette fameuse première touche... héhéhé, Lukaku ne nous déçoit jamais."













Heureusement pour lui, Romelu Lukaku est défendu par des internautes, qui rappellent sa régularité devant le but (vingt-cinq pions la saison dernière en championnat), sa présence athlétique et son jeu dos au but, qui s'est considérablement amélioré avec le temps.









"Vous vous occupez tous de sa première touche, alors que vous devriez vous inquiéter de la seconde."









"Personne ne reparlera de ça quand il tapera trente buts pour United."









"J'aime la façon dont ce fan de Chelsea le détruit, cache ses larmes de n'avoir pu l'avoir."









"Ca ne l'empêche pas de marquer des buts."