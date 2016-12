Loin de faire les choux gras de la presse à sensation ces derniers mois, l'ex-Citizen a malgré lui fait scandale sur la Twittosphère. Après une photo représentant Samir Nasri et une infirmière publiée par le compte de l'entreprise Drip Doctors et assortie du texte "Nous avons fourni une infirmière à domicile pour une perfusion afin de garder Samir Nasri hydraté et en bonne santé pour sa longue saison avec Séville", l'international français se serait fendu de quelques tweets vulgaires.

"Tu m'as également fourni un service sexuel qualitatif complet dans la foulée. Assurez-vous d'être bien servis les gars. Cette p*** vient et b**** la même nuit", a-t-il supposément publié avant de donner d'autres détails tout aussi sordides.

Rapidement, Samir Nasri a réagit en expliquant que son compte avait été piraté: "Quelqu'un a piraté mon compte et essaie de répandre des rumeurs". Alors qu'il tentait de se justifier et d'apporter des explications, d'autres tweets étaient instantanément publiés en son nom renforçant la thèse du piratage dont il a sans doute été victime. Quelques heures plus tard, le Marseillais reprenait le contrôle complet de son compte et s'excusait de nouveau.