Il était un peu passé sous le radar, ce but venu d'ailleurs, inscrit en Challenge League suisse, l'équivalent de notre D1B, à l'occasion de la rencontre entre le Servette Genève et le FC Zurich. Invaincus jusque là en championnat, les visiteurs ont mordu la poussière sur la pelouse du Servette... qui a pu compter sur un but venu de nulle part, inscrit par Anthony Sauthier pour prendre les trois points.





Sur une rentrée en touche, le joueur du Servette y allait d'un double une-deux ave un coéquipier avant de tenter une volée venue de nulle part qui se transformait en but du week-end... voire de l'année en Suisse et dans le monde !





Un nouveau candidat en puissance pour le Prix Puskas ?





Au classement général, ce succès permet au Servette de se hisser à la troisième place, loin, très loin du leader zurichois qui pointe à vingt longueurs !