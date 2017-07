Lors d’un petit show organisé par Sky Sport ce jeudi face aux tribunes déjà pleines sur la ligne droite de départ du GP d’Angleterre, Stoffel Vandoorne a battu son ex-équipier Jenson Button.

« Si je te bats, tu me laisses ta voiture pour ce week-end, « a plaisanté le Britannique avant le départ d’un mini gymkana aux commandes d’un vélo à moteur électrique.

Le mieux parti lors de la première ligne droite, Stoffel s’est fait rattraper par l’ex-champion du monde ne respectant pas du tout le parcours sur le retour et donc disqualifié ! Stoffel a donc été déclaré vainqueur de ce duel amical et plutôt folklorique. Espérons maintenant qu’il remporte enfin ce week-end un duel nettement plus important face à son autre équipier, Fernando Alonso.