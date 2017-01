C'est le Liverpool Echo qui a révélé cette information : Steven Gerrard, le tout jeune retraité et ancien capitaine de Liverpool, va recevoir les clés de sa ville natale, pour sa contribution "au football national et international".

Le maire de la ville Joe Anderson n'a pas hésité avant de lui remettre le "Freedom of Liverpool", "un honneur spécial que l'on offre uniquement aux individus exceptionnels" : "que vous soyez supporter de Liverpool ou d'Everton, je suis sûr que tout le monde est d'accord sur le fait que Steven est un ambassadeur fantastique pour la ville, et sa fondation a fait la différence pour des milliers d'handicapés et jeunes défavorisés".

Très ému, l'ancien numéro 8 s'est dit "stupéfait et sans voix" d'apprendre que son nom avait été proposé pour recevoir un tel prix : toujours selon le Liverpool Echo, il a déclaré que "ce prix (le) rend très humble, et bien entendu très fier".

Steven Gerrard a été joueur de Liverpool de 1998 à 2015. Bien qu'orphelin du titre de champion, il a offert aux Reds de nombreux trophées, notamment la Ligue des Champions lors de la plus célèbre finale de la compétition, en 2005 contre l'AC Milan (3-3, 3-2 T.A.B.).